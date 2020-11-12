أمانة جدة والصحة ينظمان حملة التطعيم ضد الإنفلونزا

نظمت أمانة محافظة جدة ممثلة في وكالة خدمة المجتمع، بالتعاون مع فريق الشؤون الصحية بجدة حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية لمنسوبي الأمانة، بمقرها الرئيسي وذلك في إطار المسؤولية الاجتماعية للأمانة، لنشر الوقاية الصحية بين منسوبيها. وتأتي هذه المبادرة ضمن برامج أمانة جدة، بهدف تعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع كافة لدعم أنشطتها وأهدافها، كما تحقق أهداف وزارة الصحة، في نشر الإجراءات الاحترازية بين أفراد المجتمع عبر الحملة الوطنية للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية. من جهة أخرى كرمت الأمانة بحضور وكيل الأمين لخدمة المجتمع عائض الزهراني، المشاركين في مبادرة التشجير تحت عنوان «لنجعلها خضراء» ومبادرة الوقاية من مرض سرطان الثدي تحت عنوان «لننطلق نحو السعادة» وذلك في إطار تحفيز الجانب التطوعي لدى أفراد المجتمع، من خلال المبادرات والحملات التطوعية المشتركة.



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