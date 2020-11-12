السعودية اليوم / الجزائر تسجل 851 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



الجزائر 26 ربيع الاول 1442 هجري الموافق 12 نوفمبر 2020 م واس

سجلت الجزائر 851 إصابة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة الجزائرية بوفاة 18 شخصا بالفيروس ليرتفع بذلك العدد الإجمالي إلى 2111 وفاة.

// انتهى //

22:34ت م

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الجزائر 26 ربيع الاول 1442 هجري الموافق 12 نوفمبر 2020 م واسسجلت الجزائر 851 إصابة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 65108 حالة.وأفادت وزارة الصحة الجزائرية بوفاة 18 شخصا بالفيروس ليرتفع بذلك العدد الإجمالي إلى 2111 وفاة.// انتهى //22:34ت م0214

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