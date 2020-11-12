السعودية اليوم / هيئة تقويم التعليم تنفذ الدراسة التقويمية على المستوى البرامجي مع جامعة تبوك



الرياض 26 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 12 نوفمبر 2020 م واس

وقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي "اعتماد"، اليوم، عقود تنفيذ الدراسة التقويمية على المستوى البرامجي مع جامعة تبوك، بحضور معالي رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، ومعالي رئيس الجامعة الدكتور عبدالله مفرح الذيابي، وذلك في مقر الهيئة الرئيس بالرياض.

وتضمنت عقود تنفيذ الدراسة التقويمية على المستوى البرامجي لبرامج البكالوريوس، وعددها سبعة برامج (الطب والجراحة، دكتور صيدلي، تقنية المختبرات الطبية، الشريعة، اللغة الإنجليزية، الرياضيات، التمويل والاستثمار).

وأوضح معالي رئيس جامعة تبوك، أن الهدف من توقيع هذه العقود هو نشر ثقافة الاعتماد الأكاديمي، وتحسين الأداء، ورفع المستوى والتشارك في الهيئة في عملية زرع ثقافة الاعتماد، مؤكدًا أن الاعتماد المؤسسي والبرامجي هو إضافة تعتمد على تحسين الأداء للجهات التي تحصل على الاعتماد، وهي جهات مخولة تم تقييم أدائها ومخرجاتها، والتأكد من وجود نظام لعملية ضمان الجودة فيها.

وقال : " إن جامعة تبوك وهيئة تقويم التعليم والتدريب بدأتا شراكة فعالة منذ التأسيس، وقد توجت العام الماضي بالحصول على الاعتماد المؤسسي لمدة سبع سنوات وهو اعتماد غير مشروط، والآن انتقلتا إلى مرحلة متقدمة في الاعتماد البرامجي ووقعنا اليوم هذه الاتفاقية التي شملت سبعة برامج أكاديمية ستكون نواة لانطلاق مشروع الاعتماد البرامجي في الجامعة"، مشيراً إلى أن اختيار برنامج واحد من كل كلية، لتكون البرامج في مجملها نواة لنشر ثقافة الاعتماد الأكاديمي في جميع كليات وأقسام الجامعة.

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22:07ت م

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