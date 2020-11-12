السعودية اليوم / وزير التعليم يبحث مع سفير السودان مجالات التعاون العلمية والبحثية



الرياض 26 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 12 نوفمبر 2020 م واس

استقبل معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، بمكتبه اليوم، سفير جمهورية السودان لدى المملكة عادل بشير.

وجرى خلال اللقاء بحث مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين في الجوانب التعليمية والبحثية وسبل تطويرها، وتبادل الخبرات بين الجامعات

حضر اللقاء وكيل وزارة التعليم للتعاون الدولي الدكتور صالح القسومي، ووكيل الوزارة للتعليم العام الدكتور محمد المقبل، ووكيل الوزارة للبحث والابتكار الدكتور ناصر العقيلي، والمشرف العام على الإدارة العامة للإعلام والاتصال الدكتور أحمد الجميعة، والمشرف العام على العلاقات العامة صالح الثبيتي.

// انتهى //

22:07ت م

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الرياض 26 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 12 نوفمبر 2020 م واساستقبل معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، بمكتبه اليوم، سفير جمهورية السودان لدى المملكة عادل بشير.وجرى خلال اللقاء بحث مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين في الجوانب التعليمية والبحثية وسبل تطويرها، وتبادل الخبرات بين الجامعات السعودية والسودانية، والجهود العلمية المتواصلة للتوأمة بين جامعة الملك عبدالعزيز وجامعة إفريقيا العالمية، إلى جانب المنح الدراسية للطلاب السودانيين في المملكة.حضر اللقاء وكيل وزارة التعليم للتعاون الدولي الدكتور صالح القسومي، ووكيل الوزارة للتعليم العام الدكتور محمد المقبل، ووكيل الوزارة للبحث والابتكار الدكتور ناصر العقيلي، والمشرف العام على الإدارة العامة للإعلام والاتصال الدكتور أحمد الجميعة، والمشرف العام على العلاقات العامة صالح الثبيتي.// انتهى //22:07ت م0202

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