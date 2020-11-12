السعودية اليوم / صدور الموافقة الكريمة على تسمية أعضاء مجلس أمناء جامعة الملك عبدالعزيز



جدة 26 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 12 نوفمبر 2020 م واس

صدرت الموافقة الكريمة على تسمية أعضاء مجلس أمناء جامعة الملك عبدالعزيز لمدة ثلاث سنوات.

وضم المجلس، معالي الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط رئيساً، ومعالي المهندس عبداللطيف بن أحمد العثمان نائباً للرئيس، ومعالي الدكتور نبيل بن عبدالقادر كوشك عضواً، ومعالي رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي عضواً، والدكتورة سلوى بنت عبدالله الهزاع عضواً، ونشوى بنت عبدالهادي طاهر عضواً، والدكتورة هيفاء بنت رضا جمل الليل عضواً، وحمزة بن علي المدني عضواً، والدكتورة فاتن بنت محمد سايس عضواً، والدكتورة سوزان بنت محمد القرشي عضواً، والدكتور أسامة بن أحمد أبو النجا عضواً.

وكان نظام الجامعات الجديد قد نص على آلية تكوين مجالس الأمناء، بحيث يصبح لكل جامعة مجلس أمناء يتكون من أحد عشر عضواً، أربعة من ذوي الخبرة في مجال التعليم الجامعي، وثلاثة من القطاع الخاص من ذوي الخبرة في المجال المالي والاستثماري والنظامي، إضافة إلى رئيس الجامعة، وثلاثة أعضاء من هيئة التدريس في الجامعة، منهم رئيس المجلس ونائبه من ذوي الخبرة في مجال التعليم الجامعي أو من الأعضاء في القطاع الخاص.

// انتهى //

21:21ت م

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