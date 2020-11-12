شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدولة للشؤون الخارجية يشارك في منتدى باريس للسلام والان نبدء بالتفاصيل

ترأس معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، وفد المملكة المشارك في "منتدى باريس للسلام" وذلك - عبر تقنية الاتصال المرئي -، الذي عقد برعاية ومشاركة فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، وعدد من رؤساء الدول وكبار المسؤولين.

‏ونقل معاليه في مستهل كلمته، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله -، وتمنياتهم بنجاح أعمال هذا المنتدى.

واستعرض معاليه أثناء مشاركته جهود المملكة بصفتها دولة الرئاسة لمجموعة العشرين لهذا العام 2020م، وإقامتها لقمة استثنائية لقادة الدول لتنسيق الجهود الدولية في احتواء جائحة كوفيد 19، ثم تطرق معاليه بعد ذلك، إلى الجهود التي بذلتها وزارة الصحة في المملكة والإجراءات الاحترازية التي اتبعتها السلطات في المملكة والتي أسهمت بشكل كبير في الحد من انتشار الوباء، كما قدم معاليه الشكر لمنظمة الصحة العالمية لجهودها في مواجهة الجائحة.