شكرا لقرائتكم خبر عن جيولوجي لـ ”الخليج 365” : يكشف اسباب زلزال الكويت والان نبدء بالتفاصيل

ضرب زلزال بلغت قوته 4.6 درجات على مقياس ريختر اليوم منطقة أم قدير غربي الكويت، وشعر بها معظم سكان المحافظات الكويتية.

وأكد مدير برنامج دعم متخذ القرار والمشرف على الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل بمعهد الكويت للأبحاث العلمية الدكتور عبدالله العنزي، أن الزلزال وقع جنوب غرب الكويت في منطقة (المناقيش- أم قدير) تمام الساعة 5.56 مساء بتوقيت دولة الكويت على عمق 11 كم

أكد الجيولوجي د .عبدالعزيز بن لعبون ان الزلزال الذي ضرب مساء يوم الأربعاء ٢٠٢٠/١١/١١ و بلغت قوته ٤،٦ درجات على مقياس ريختر في أم قدير جنوب غربي الكويت، في منطقة حقول نفط المنطقة المقسومة بين المملكة والكويت، وسبق أن حدثت زلازل في حقل نفط برقان وحقل نفط الغوار وغيرها.

مبينا ان الزلازل ظاهرة طبيعية تحدث بأمر الله سبحانه وتعالى، وقد تكون مسبباتها طبيعية ومنها حركة البلاطات البنائية (التكتونية)، ومنها ما يتسبب بها البشر بما يقومون به من تفجيرات لمختلف الأغراض، أو بناء سدود المياه الضخمة، أو إنتاج كميات كبيرة من المياه الجوفية أو النفط والغاز وهذا ما ينتج عن تخلخل الضغط في الطبقات تحت السطحية مما ينتج عنه تصدّع تلك الطبقات وحدوث الزلازل.