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الأرصاد تتوقع انخفاض الحرارة ورياحًا نشطة على 5 مناطق.. غدًا
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة انخفاضًا في درجات الحرارة مصحوبًا برياح نشطة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق غدًا.
وتشمل الحالة الجوية مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، يمتد إلى أجزاء من منطقتي القصيم والرياض، مع فرصة تكوّن الضباب على تلك المناطق.
كما توقّعت الأرصاد هطول أمطار رعدية وتكوّن الضباب على أجزاء من المنطقة الشرقية، كذلك على مرتفعات جازان، عسير، الباحة.
فيما يمكن أن تصل أعلى درجة حرارة غدًا إلى 36 درجة مئوية في مكة المكرمة، وأدنى درجة حرارة إلى 11 درجة مئوية في أبها.
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