إدانات خليجية لحادث إطلاق النار على مقر سفارة المملكة بهولندا

2020-11-12

متابعات الخليج 365 - واس

أعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لحادث إطلاق النار الذي استهدف مقر سفارة المملكة في مدينة لاهاي الهولندية.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي أن هذا الاعتداء الآثم والجبان يمثل انتهاكا وتعديا على كل الأعراف والقوانين الدولية، مشيرة إلى وقوف وتضامن دولة الكويت مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسلامة مواطنيها.

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كما أدانت مملكة البحرين حادث إطلاق النار على مقر سفارة المملكة العربية السعودية في مدينة لاهاي بمملكة هولندا، واصفة إياه بالاعتداء الإرهابي الجبان الذي يتعارض مع كافة القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية.

وأكدت وزارة خارجية البحرين في بيان لها وقوف مملكة البحرين مع المملكة العربية السعودية ضد أي اعتداء وفي مواجهة كافة صور الإرهاب والعنف والتطرف.

هذا وأدان معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، تعرُّض مقر سفارة المملكة العربية السعودية لدى مملكة هولندا لحادث إطلاق نار.

وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون عن ثقته بأن الجهات الأمنية في مملكة هولندا الصديقة سوف تقوم بدورها في كشف ملابسات الحادث وتقديم من يقف خلفه للعدالة، مؤكداً وقوف دول المجلس صفاً واحداً مع المملكة العربية السعودية فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسلامة مواطنيها وبعثاتها الدبلوماسية في كل مكان.

