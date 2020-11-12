محمد بن سلمان: كلفت وزير الإعلام والوزراء المعنيين بعقد مؤتمر صحفي دوري لمناقشة مستجدات أعمال الحكومة

2020-11-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أنه كلف وزير الإعلام والوزراء المعنيين بعقد مؤتمر صحفي دوري لمناقشة مستجدات أعمال الحكومة وتفعيل قنوات التواصل مع كافة الفئات.

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وقال ولي العهد في إطار الحديث عن إنجازات المملكة في شتى المجالات: إن هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق بدون إيمان وعمل متابعات الخليج 365 السعودي الذي أصبح اليوم سبّاق في المبادرة والإنجاز والعمل.

وأضاف ولي العهد “كلفت معالي وزير الإعلام والوزراء المعنيين بعقد مؤتمر صحفي دوري لمناقشة مستجدات أعمال الحكومة وتفعيل قنوات التواصل مع كافة الفئات، والإجابة على الاستفسارات والأسئلة.

وختم ولي العهد بقوله “أجدد شكري لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – لإطلاق الفرص ودعم العمل والإنجاز، وأشكر الشعب السعودي الجبار لقيامه بعمل رائع استطعنا من خلاله أن نحقق الكثير، وأشكر القطاعين العام والخاص لتظافرهم وعملهم الدؤوب لتحقيق مستهدفات رؤية 2030.”

