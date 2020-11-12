، "النوري" تناقش إستراتيجية البحث المؤسسي ومواءمتها مع رسالة الجامعة ،

محمد بن مسعود - الدمام - خلال المؤتمر العلمي الأول لرؤساء الأقسام العلمية بجامعة المؤسس بجدة

ناقشت الأكاديمية الدكتورة ملك النوري، إستراتيجية البحث المؤسس ومواءمتها مع رسالة الجامعة والقسم العلمي، وذلك خلال المؤتمر العلمي الأول لرؤساء ومشرفات الأقسام العلمية في اختبار نهاية البرنامج المعياري ودوره في تجويد العملية التعليمية ومواءمتها مع سوق العمل جامعة الملك عبد العزيز بجدة.

وتفصيلاً، تناولت "النوري" منهجية تطوير البحث العلمي في الأقسام والوصول إلى التميز العلمي وخلق أثر مجتمعي واقتصادي من خلال توفير حلول للتحديات المحلية والعالمية، كما طرحت وسائل فعّالة لإشراك الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في البحث والابتكار.

وانتهت المناقشة بعدة توصيات حول أهمية التركيز على الدخل من الأبحاث كعنصر أساس في إستراتيجيات البحث الناجحة وأهمية تفصيل حلول ملائمة لتكون مناسبة لمستوى الحافزية ومستوى القدرات لدى الأفراد بحيث يتم توفير موارد خاصة لكل فئة من الأفراد، ومسؤولية قيادة القسم في إدارة الأفراد والموارد بكفاءة، والتركيز على العائد المادي لأنشطة البحث العلمي، وتشجيع المجموعة، وإبقاء مهمة المجموعة والأهداف المشتركة متاحة لجميع الأعضاء.

وحثت "النوري" على ضرورة الاهتمام بالطلبة في مراحل الدراسات العليا وأيضًا المرحلة الجامعية منذ بدء الدراسة باعتبارهم كادر البحث العلمي المستقبلي للجامعة.