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الأخضر الأولمبي يرفع استعداده التكتيكي .. لمواجهة جنوب إفريقيا الودية

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محمد بن مسعود - الدمام - الجهاز الفني يستبعد "الحربي" للإصابة

عمد المدير الفني للمنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم" الوطني" سعد الشهري ، اليوم الخميس ، إلى تطبيق اللاعبين لتمرين تكتيكي بهدف تطوير اللعب من منتصف الملعب.

جاء ذلك خلال الحصة التدريبية التي أُقيمت على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله بجدة، ضمن المعسكر الإعدادي الذي يأتي في إطار المرحلة الثانية من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو المقرر إقامتها شهر يوليو من العام الميلادي المقبل.

ويواصل المنتخب السعودي غدًا الجمعة تحضيراته لمباراة منتخب جنوب إفريقيا الودية بحصة مسائية تمام الخامسة، على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية.

من جانب آخر، استبعد الجهاز الفني للمنتخب اللاعب فهد الحربي، بعد أن أوضحت الفحوص الطبية إصابته مع ناديه بكسر في الغضروف العظمي للضلع الثامن من الجهة اليسرى.

يُذكر أن الأخضر السعودي تحت 23 عامًا أعلن تأهله إلى دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020) بعد نيله أحد المقاعد المؤهلة في كأس آسيا تحت 23 عامًا في تايلاند يناير الماضي والتي حلّ في المركز الثاني خلالها.

الأخضر الأولمبي يرفع استعداده التكتيكي .. لمواجهة جنوب إفريقيا الودية

الأخضر الأولمبي يرفع استعداده التكتيكي .. لمواجهة جنوب إفريقيا الودية

المنتخب السعودي

12 نوفمبر 2020 - 26 ربيع الأول 1442 09:23 PM

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الجهاز الفني يستبعد "الحربي" للإصابة

الأخضر الأولمبي يرفع استعداده التكتيكي .. لمواجهة جنوب إفريقيا الودية
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

عمد المدير الفني للمنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم" الوطني" سعد الشهري ، اليوم الخميس ، إلى تطبيق اللاعبين لتمرين تكتيكي بهدف تطوير اللعب من منتصف الملعب.

جاء ذلك خلال الحصة التدريبية التي أُقيمت على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن المعسكر الإعدادي الذي يأتي في إطار المرحلة الثانية من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو المقرر إقامتها شهر يوليو من العام الميلادي المقبل.

ويواصل المنتخب السعودي غدًا الجمعة تحضيراته لمباراة منتخب جنوب إفريقيا الودية بحصة مسائية تمام الخامسة، على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية.

من جانب آخر، استبعد الجهاز الفني للمنتخب اللاعب فهد الحربي، بعد أن أوضحت الفحوص الطبية إصابته مع ناديه بكسر في الغضروف العظمي للضلع الثامن من الجهة اليسرى.

يُذكر أن الأخضر السعودي تحت 23 عامًا أعلن تأهله إلى دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020) بعد نيله أحد المقاعد المؤهلة في كأس آسيا تحت 23 عامًا في تايلاند يناير الماضي والتي حلّ في المركز الثاني خلالها.

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، الأخضر الأولمبي يرفع استعداده التكتيكي .. لمواجهة جنوب إفريقيا الودية ،
المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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