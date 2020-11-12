، الأخضر الأولمبي يرفع استعداده التكتيكي .. لمواجهة جنوب إفريقيا الودية ،

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عمد المدير الفني للمنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم" الوطني" سعد الشهري ، اليوم الخميس ، إلى تطبيق اللاعبين لتمرين تكتيكي بهدف تطوير اللعب من منتصف الملعب.
جاء ذلك خلال الحصة التدريبية التي أُقيمت على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن المعسكر الإعدادي الذي يأتي في إطار المرحلة الثانية من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو المقرر إقامتها شهر يوليو من العام الميلادي المقبل.
ويواصل المنتخب السعودي غدًا الجمعة تحضيراته لمباراة منتخب جنوب إفريقيا الودية بحصة مسائية تمام الخامسة، على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية.
من جانب آخر، استبعد الجهاز الفني للمنتخب اللاعب فهد الحربي، بعد أن أوضحت الفحوص الطبية إصابته مع ناديه بكسر في الغضروف العظمي للضلع الثامن من الجهة اليسرى.
يُذكر أن الأخضر السعودي تحت 23 عامًا أعلن تأهله إلى دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020) بعد نيله أحد المقاعد المؤهلة في كأس آسيا تحت 23 عامًا في تايلاند يناير الماضي والتي حلّ في المركز الثاني خلالها.
المنتخب السعودي
12 نوفمبر 2020 - 26 ربيع الأول 1442 09:23 PM
الجهاز الفني يستبعد "الحربي" للإصابةالأخضر الأولمبي يرفع استعداده التكتيكي .. لمواجهة جنوب إفريقيا الودية
عمد المدير الفني للمنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم" الوطني" سعد الشهري ، اليوم الخميس ، إلى تطبيق اللاعبين لتمرين تكتيكي بهدف تطوير اللعب من منتصف الملعب.
جاء ذلك خلال الحصة التدريبية التي أُقيمت على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن المعسكر الإعدادي الذي يأتي في إطار المرحلة الثانية من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو المقرر إقامتها شهر يوليو من العام الميلادي المقبل.
ويواصل المنتخب السعودي غدًا الجمعة تحضيراته لمباراة منتخب جنوب إفريقيا الودية بحصة مسائية تمام الخامسة، على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية.
من جانب آخر، استبعد الجهاز الفني للمنتخب اللاعب فهد الحربي، بعد أن أوضحت الفحوص الطبية إصابته مع ناديه بكسر في الغضروف العظمي للضلع الثامن من الجهة اليسرى.
يُذكر أن الأخضر السعودي تحت 23 عامًا أعلن تأهله إلى دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020) بعد نيله أحد المقاعد المؤهلة في كأس آسيا تحت 23 عامًا في تايلاند يناير الماضي والتي حلّ في المركز الثاني خلالها.
، الأخضر الأولمبي يرفع استعداده التكتيكي .. لمواجهة جنوب إفريقيا الودية ،
المصدر : الخليج 365
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