البرهان يبحث مع مبعوث بريطانيا أزمة تجراي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث رئيس المجلس السيادي في السودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الخميس، مع مبعوث بريطاني أزمة إقليم تجراي الإثيوبي.

وقال المجلس في بيان، إن البرهان التقى اليوم بمكتبه في القصر الجمهوري، المبعوث الخاص البريطاني (إلى الخرطوم) بوب فيرويزر".



ونقل البيان عن فيرويزر تأكيده على وقوف بريطانيا إلى جانب السودان لتجاوز التحديات التي تواجه الفترة الانتقالية.

وأوضح بوب أن اللقاء تناول تبادل وجهات النظر بشأن الأحداث الجارية في إقليم تجراي الإثيوبي، وسبل إيجاد تسوية للأزمة الراهنة فيه.

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ولفت إلى أن اللقاء شكل أيضا فرصة لتبادل وجهات النظر حول تطوير العلاقات بين البلدين.

ومؤخرا، تدخل الجيش الإثيوبي في إقليم تجراي شمالي إثيوبيا على خلفية هجوم شنته قوات تابعة لجبهة تحرير تجراي، استهدف معسكر القيادة الشمالية الواقعة بمدينة مقلي عاصمة الإقليم.

وجبهة تحرير تيغراي كانت أحد مكونات الائتلاف الحاكم الذي كان قائما قبل وصول آبي أحمد إلى السلطة في 2018.