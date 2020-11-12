2020-11-12

ولي العهد: سنقدم مبادرات ضخمة لحماية البيئة عالميًا في إطار رئاستنا لمجموعة العشرين

متابعات الخليج 365 - الرياض

تطرق سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلى جهود المملكة العربية السعودية في قطاع حماية المناخ والبيئة.

وتبذل المملكة جهودًا حثيثة على المستوى الداخلي وعلى مستوى تعاونها مع المجتمع الدولي لحماية المناخ والحفاظ عليه ضد أية مهددات، وتعمل بكل ما أوتيت من جهد على دعم كل الجهود الرامية للحد من الآثار البيئية.

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مواجهة التصحر وشح الأمطار

وفي إطار مبادراتها الداخلية لمواجهة التصحر وشح الأمطار وموجات الغبار المتكررة، عملت المملكة على رفع نسبة المحميات الطبيعية من 4% إلى ما يزيد على الـ14% من إجمالي أراضي المملكة، في إطار العديد من المبادرات الرامية لرفع نسبة الغطاء النباتي خلال السنوت الماضية.

الكشف عن مبادرات ضخمة

كما أن المملكة تستعد للكشف عن مبادرات ضخمة في إطار رئاستها مجموعة العشرين واستضافته للقمة المرتقبة هذا الشهر تهدف بشكل أساسي لحماية البيئة في العالم.

وكانت موجات الغبار في السابق تمثل معاناة كبرى للسعوديين في السنوات السابقة ولكن بفضل زيادة الغطاء النباتي حد من عمليات الزحف الرملي والتقليل من الموجات الغبارية.

قوة خاصة للأمن البيئي

وأوضح ولي العهد أنه تم إنشاء قوة خاصة للأمن البيئي بلغ عدد منسوبيها 1100 ونستهدف رفع العدد إلى 10,000 خلال الأربع سنوات القادمة، وتبنينا العديد من المبادرات لرفع نسبة الغطاء النباتي خلال السنوات الماضية، وغيرها من المبادرات، كما سنقدم مبادرات ضخمة لحماية البيئة في العالم في إطار رئاستنا لمجموعة العشرين.

