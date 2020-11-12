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محمد بن سلمان يوجه رسالة شكر للشعب السعودي الجبار
متابعات الخليج 365 السعودي أصبح اليوم سبّاقًا في المبادرة والإنجاز والعمل
متابعات الخليج 365 - الرياض
توجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالشكر للشعب السعودي على هذه الإنجازات التي شهدتها المملكة في كافة المجالات.
وقال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إن “هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق بدون إيمان وعمل متابعات الخليج 365 السعودي الذي أصبح اليوم سبّاقًا في المبادرة والإنجاز والعمل”.
وتابع ولي العهد: “لقد كلفت معالي وزير الإعلام والوزراء المعنيين بعقد مؤتمر صحفي دوري لمناقشة مستجدات أعمال الحكومة وتفعيل قنوات التواصل مع كافة الفئات، والإجابة على الاستفسارات والأسئلة”.
وختم ولي العهد بقوله: “أخيرًا.. أود أن أجدد شكري لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – لإطلاق الفرص ودعم العمل والإنجاز، وأشكر الشعب السعودي الجبار لقيامه بعمل رائع استطعنا من خلاله أن نحقق الكثير، وأشكر القطاعين العام والخاص لتضافرهم وعملهم الدؤوب لتحقيق مستهدفات رؤية 2030”.
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