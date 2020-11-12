، تهدف لتوثيق التعاون بين الطرفين.. شراكة مجتمعية بين "جمعية أصدقاء" ونادي "الرياض" ،

محمد بن مسعود - الدمام - لخدمة مستفيدي الجمعية من أبناء وأسر اللاعبين القدامى

وقعت جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية مذكرة شراكة وتعاون مع نادي الرياض اليوم في مقر النادي بمدينة الرياض، وذلك في إطار المسؤولية الاجتماعية للنادي ولخدمة مستفيدي الجمعية من أبناء وأسر اللاعبين القدامى.



ومثّل جمعية أصدقاء في توقيع الاتفاقية عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة التنفيذية فهيد الدوسري، في حين مثل النادي المدير التنفيذي يوسف الحميد.

وتهدف المذكرة للتعاون الوثيق بين الجمعية والنادي في مجال المسؤولية المجتمعية الذي يعود نفعه على أبناء اللاعبين والقدامى، بالإضافة إلى التعاون في مجالات الأنشطة الرياضية، وإقامة الفعاليات بين الطرفين، واستضافة مشاريع الأسر المنتجة من أسر اللاعبين القدامى في مرافق النادي، كما تتيح للاعبين القدامى المشاركة في حضور وتسليم جوائز البطولات الرياضية التي تقام في النادي؛ تقديراً لما قدموه لرياضة الوطن، بالإضافة إلى استضافة حدث سنوي للجمعية.

بدوره أكد عضو مجلس إدارة جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية ورئيس اللجنة التنفيذية فهيد الدوسري، أن هذه الشراكة تأتي ضمن سعي الجمعية لبناء الشراكات مع القطاعين الحكومي والخاص لخدمة مستفيدي الجمعية وأبنائهم في ريادة الأعمال والمشاركة بأنشطة الجمعية، مشيراً إلى أن الجمعية حرصت على توقيع هذه الشراكة مع نادي الرياض؛ لما يملكه من قدرات كبيرة مجتمعية جعلته في مصاف الأندية البارزة في المسؤولية الاجتماعية، مبيناً أن إمكانيات النادي العالية سيكون لها الأثر البالغ على مستفيدي الجمعية من أبناء اللاعبين القدامى، مقدماً شكره لأعضاء مجلس إدارة النادي والمدير التنفيذي على تعاونهم مع الجمعية وتقديرهم لجهودها، والذي من شأنه أن يسهم في تمكين أبناء المستفيدين رياضياً واجتماعياً من خلال اندماجهم مع محيطهم المجتمعي.