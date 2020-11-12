محمد بن مسعود - الدمام - صدر الأمر السامي بترقية العقيد المهندس خالد بن محمد الحمدي إلى رتبة "عميد" بالقوات الجوية. ورفع العميد "الحمدي" شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وسمو قائد القوات الجوية الملكية السعودية، معبراً عن اعتزازه بتلك الثقة الملكية الغالية، واعداً ببذل مزيد من الجهد والعطاء، لخدمة الدين ثم المليك والوطن، وأن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر. "الخليج 365" تهنئ "العميد خالد الحمدي"، وتتمنى له المزيد من النجاح والتوفيق. 12 نوفمبر 2020 - 26 ربيع الأول 1442 09:03 PM Advertisements "الحمدي" إلى رتبة "عميد" بالقوات الجوية "الحمدي" إلى رتبة "عميد" بالقوات الجوية صدر الأمر السامي بترقية العقيد المهندس خالد بن محمد الحمدي إلى رتبة "عميد" بالقوات الجوية. ورفع العميد "الحمدي" شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وسمو قائد القوات الجوية الملكية السعودية، معبراً عن اعتزازه بتلك الثقة الملكية الغالية، واعداً ببذل مزيد من الجهد والعطاء، لخدمة الدين ثم المليك والوطن، وأن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر. "الخليج 365" تهنئ "العميد خالد الحمدي"، وتتمنى له المزيد من النجاح والتوفيق. الكلمات المفتاحية ، "الحمدي" إلى رتبة "عميد" بالقوات الجوية ،

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