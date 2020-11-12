محمد بن مسعود - الدمام - حصيلة الحالات تقفز إلى 1290195 أفادت وزارة الصحة البريطانية، اليوم (الخميس)، بتسجيلها 33470 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في ارتفاع حاد لمؤشر الحالات اليومية. وأضافت الوزارة أن عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا ارتفعت في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية إلى مستوى 1290195 حالة، وفقاً لـ رويترز". وسجلت بريطانيا أمس الأول 20412 إصابة، فيما بلغ عدد الإصابات أمس 22950. فيروس كورونا الجديد 12 نوفمبر 2020 - 26 ربيع الأول 1442 08:23 PM Advertisements حصيلة الحالات تقفز إلى 1290195 ارتفاع حاد.. "كورونا" يباغت 33470 بريطانياً خلال يوم ارتفاع حاد.. "كورونا" يباغت 33470 بريطانياً خلال يوم أفادت وزارة الصحة البريطانية، اليوم (الخميس)، بتسجيلها 33470 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في ارتفاع حاد لمؤشر الحالات اليومية. وأضافت الوزارة أن عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا ارتفعت في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية إلى مستوى 1290195 حالة، وفقاً لـ رويترز". وسجلت بريطانيا أمس الأول 20412 إصابة، فيما بلغ عدد الإصابات أمس 22950. الكلمات المفتاحية ، ارتفاع حاد.. "كورونا" يباغت 33470 بريطانياً خلال يوم ،

المصدر : الخليج 365

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