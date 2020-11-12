محمد بن مسعود - الدمام - أشادت اللجنة باستجابة الاتحادات لآثار جائحة فيروس كورونا المستجد شارك رئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية نزيه النصر في الاجتماع الثاني للجنة المسؤولية الاجتماعية بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والذي عُقد اليوم الخميس عن طريق الاتصال المرئي. وشهد الاجتماع مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال. وأشادت اللجنة باستجابة الاتحاد القاري والاتحادات الوطنية الأعضاء والاتحادات الإقليمية لآثار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). 12 نوفمبر 2020 - 26 ربيع الأول 1442 08:12 PM أشادت اللجنة باستجابة الاتحادات لآثار جائحة فيروس كورونا المستجد Advertisements "النصر" يشارك في الاجتماع الثاني للجنة المسؤولية الاجتماعية بالاتحاد الآسيوي "النصر" يشارك في الاجتماع الثاني للجنة المسؤولية الاجتماعية بالاتحاد الآسيوي شارك رئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية نزيه النصر في الاجتماع الثاني للجنة المسؤولية الاجتماعية بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والذي عُقد اليوم الخميس عن طريق الاتصال المرئي. وشهد الاجتماع مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال. وأشادت اللجنة باستجابة الاتحاد القاري والاتحادات الوطنية الأعضاء والاتحادات الإقليمية لآثار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). الكلمات المفتاحية ، "النصر" يشارك في الاجتماع الثاني للجنة المسؤولية الاجتماعية بالاتحاد الآسيوي ،

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