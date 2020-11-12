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ذكر المسؤول في مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أكسل بيسشوب، اليوم (الخميس)، أن نحو 11 ألف شخص عبروا من إثيوبيا إلى السودان فارين من الصراع في بلادهم، وأن 50 بالمئة منهم أطفال.
وبين "بيسشوب" أن الوكالة وضعت خطة استجابة لنحو 20 ألف شخص، وفقاً لـ"رويترز".
وقال: "لدينا أيضًا حالة طوارئ أخرى لما يصل إلى 100000 شخص، لكن من السابق لأوانه الحصول على تقدير مستنير لعدد الأشخاص الذين يمكنهم الوصول بالفعل".
ووصل حوالي 7000 من هؤلاء النازحين إلى منطقة حمديات بولاية كسلا السودانية، فيما وصل 4000 آخرين إلى لقددي بولاية القضارف، معظمهم من التيغرايان ونحو 45 في المائة منهم من الإناث.
ويشنّ الجيش الإثيوبي حملة ضد القوات المحلية في منطقة تيغراي الشمالية؛ حيث خلفت الضربات الجوية والمعارك البرية مئات القتلى.
نصفهم أطفال.. 11 ألف إثيوبي هربوا من المعارك في "تيغراي"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-11-12
ذكر المسؤول في مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أكسل بيسشوب، اليوم (الخميس)، أن نحو 11 ألف شخص عبروا من إثيوبيا إلى السودان فارين من الصراع في بلادهم، وأن 50 بالمئة منهم أطفال.
وبين "بيسشوب" أن الوكالة وضعت خطة استجابة لنحو 20 ألف شخص، وفقاً لـ"رويترز".
وقال: "لدينا أيضًا حالة طوارئ أخرى لما يصل إلى 100000 شخص، لكن من السابق لأوانه الحصول على تقدير مستنير لعدد الأشخاص الذين يمكنهم الوصول بالفعل".
ووصل حوالي 7000 من هؤلاء النازحين إلى منطقة حمديات بولاية كسلا السودانية، فيما وصل 4000 آخرين إلى لقددي بولاية القضارف، معظمهم من التيغرايان ونحو 45 في المائة منهم من الإناث.
ويشنّ الجيش الإثيوبي حملة ضد القوات المحلية في منطقة تيغراي الشمالية؛ حيث خلفت الضربات الجوية والمعارك البرية مئات القتلى.
12 نوفمبر 2020 - 26 ربيع الأول 1442
07:46 PM
الأمم المتحدة وضعت خطة استجابة لـ20 ألفًا
ذكر المسؤول في مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أكسل بيسشوب، اليوم (الخميس)، أن نحو 11 ألف شخص عبروا من إثيوبيا إلى السودان فارين من الصراع في بلادهم، وأن 50 بالمئة منهم أطفال.
وبين "بيسشوب" أن الوكالة وضعت خطة استجابة لنحو 20 ألف شخص، وفقاً لـ"رويترز".
وقال: "لدينا أيضًا حالة طوارئ أخرى لما يصل إلى 100000 شخص، لكن من السابق لأوانه الحصول على تقدير مستنير لعدد الأشخاص الذين يمكنهم الوصول بالفعل".
ووصل حوالي 7000 من هؤلاء النازحين إلى منطقة حمديات بولاية كسلا السودانية، فيما وصل 4000 آخرين إلى لقددي بولاية القضارف، معظمهم من التيغرايان ونحو 45 في المائة منهم من الإناث.
ويشنّ الجيش الإثيوبي حملة ضد القوات المحلية في منطقة تيغراي الشمالية؛ حيث خلفت الضربات الجوية والمعارك البرية مئات القتلى.
، نصفهم أطفال.. 11 ألف إثيوبي هربوا من المعارك في "تيغراي" ،
المصدر : الخليج 365
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