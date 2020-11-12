شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. طريقة مراقبة الشوارع في الرياض للقبض على المطلوبين بسرعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أظهر مقطع فيديو طريقة مراقبة الشوارع في الرياض عبر مركز العمليات الموحد " 911 " للقبض على مطلوب أو مخالف.

وبدا في المقطع الذي بثته قناة الإخبارية قاعة المراقبة في المركز، الذي يتواجد فيه أكثر من 100 مراقب يتابعون الشاشات التي تنقل الأحداث لحظيًا في الشوارع الرئيسية بالرياض لرصد المخالفين والمطلوبين أمنيًا.

وقال مراسل الإخبارية إن هؤلاء المراقبين ينقلون جميع الحالات التي يرون فيها مخالفة صريحة، ويرفعونها للجهة المختصة لتتخذ كافة الإجراءات والقبض على المخالف من خلال الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات.