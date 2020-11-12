شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. هجومين إرهابيين متتاليين بعد تجريم "كبار العلماء" للإخوان! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أظهرت لقطات جديدة، حجم الهجوم الفاشل والجبان الذي حدث في سفارة المملكة بهولندا، فجر اليوم الخميس.

وتعرض مبنى السفارة إلى إطلاق نار شديد من قبل مجهولين، فيما أعلنت الشرطة الهولندية العثور على عشرات الطلقات على الأرض وفي الجدران.

جاء ذلك بعد الحادث الفاشل الذي حدث أمس الأربعاء، في مقبرة لغير المسلمين بمدينة جدة.

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وحدثت هذه العمليات الإرهابية الخسيسة، بعد يومين من تجريم هيئة كبار العلماء لجماعة الإخوان الإرهابية المدعومة من قطر وتركيا.

ويُثير توقيت هذه العمليات الإرهابية، التساؤل حول علاقة جماعة الإخوان الإرهابية بها، ويؤكد مدى خِسّتهم، إذ أنهم لا يهمهم مدنيين أو أشخاص اعتباريين أو أي شيء، فهم فقط يريدون إثارة الإرهاب والفتن في أي مكان.

يذكر أن الشرطة الهولندية كانت قد أعلنت عن القبض على أحد المشتبه بهم في الهجوم على السفارة.