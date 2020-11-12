شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مجموعات بط تعبر طريق عام في المدينة المنورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):

أظهر مقطع فيديو، متداول، اليوم الخميس، تواجد بط في دوار العنبرية في المدينة المنورة.

وظهر في الفيديو، مجموعة من البط وهو يمشي وسط السيارات ويعبر الطريق.

وتسبب البط في تعطيل حركة المرور وإعاقتها، حيث اندهش السائقين من تواجده على الطريق.