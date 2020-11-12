اعتراض مسيّرة حوثية أُطلقت باتجاه المملكة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): تمكنت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، من اعتراض طائرة مسيّرة في الأجواء اليمنية، أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه المملكة. تمكنت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، من اعتراض طائرة مسيّرة في الأجواء اليمنية، أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه المملكة. وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت ـ ولله الحمد ـ مساء اليوم (الخميس) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) بالأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين باتجاه المملكة.

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