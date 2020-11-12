شاهد.. قائد دراجة نارية يسير عكس الطريق وبسرعة جنونية

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الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى): أظهر مقطع فيديو قائد دراجة نارية متهور يسير بسرعة جنونية على طريق الشيخ جابر الصباح، معرضا حياته وحياة الآخرين للخطر. أظهر مقطع فيديو قائد دراجة نارية متهور يسير بسرعة جنونية على طريق الشيخ جابر الصباح، معرضا حياته وحياة الآخرين للخطر. وبدا في المقطع قائد الدراجة النارية يسير عكس الطريق غير مبالي بحياة المواطنين، مما أثار الفيديو غضب واستياء المواطنين. وطالب مواطنون الجهات المعنية بسرعة ضبط قائد الدراجة النارية المتهور وتوقيع عقوبة صارمة بحقه كي يكون عبرة لغيره من المستهترين بحياة المواطنين.

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