شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. السيول تتسبب في نفوق أكثر من 1000 رأس من الأغنام بعرعر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عرعر (صدى):

رصد مقطع فيديو نفوق أكثر من 1000 رأس من الأغنام بسبب السيول في شعيب عرعر.

وبدا في الفيديو، قطيع الغنم التي يتجاوز عدد رؤوسه أكثر من 1000 وهي على الأرض نافقة في المياه، بعدما داهمت السيول المنطقة التي كانت فيها.

يذكر أن مدينة عرعر تعرضت لهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، سالت على إثرها الأودية والشعاب وتسببت في جريان السيول.