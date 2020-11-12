شكرا لمتابعة خبر عن التعليم تصدر تعميم لجميع المدراس لوقاية الطلاب من التنمر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أصدرت وزارة التعليم، اليوم الخميس، تعميمًا لجميع المدارس بشأن الوقاية من التنمر بين الطلاب.

وذكرت تقارير صحفية أن إدارة الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني "برنامج الأمان الأسري الوطني" ستتولى تنفيذ برامج تدريبية للمشروع الوطني للوقاية من التنمر.

وفي وقت سابق حذرت وزارة التعليم، في تعميم لها إلى جميع المدارس الحكومية والأهلية بنين وبنات من التنُّمر الإلكتروني والإيذاء بين الطلاب.