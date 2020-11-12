وزارة الاتصالات تُعدد فؤائد الألعاب الإلكترونية المناسبة لدى الأطفال

أوضحت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، أن الألعاب الإلكترونية المناسبة أن تصقل مهارات وقدرات الأطفال في سن مبكرة باختيار المناسب منها لعمر الطفل واهتماماته.

وأضافت وزارة الاتصالات أن الألعاب الإلكترونية تساعد في تحسين القدرات العقلية وزيادة المهارات الإبداعية من خلال الألعاب التي تعرض مشكلة أو معضلة تتطلب الحل، وألعاب الأحجيات التي تحتاج ربط الأحداث المختلفة ببعضها البعض.

وأكدت وزارة الاتصالات أن بعض الألعاب الإلكترونية تساعد في تحسين القدرة على اتخاذ القرار، إذ تتطلب بعض الألعاب الإلكترونية مهارات التصرف السريع والتي تساعد في تطوير التنسيق بين اليد والعين.

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وكذلك تعمل الألعاب الإلكترونية على تعزيز الاستجابة للمؤثرات الصوتية والبصرية على الشاشة، إذ تتطلب بعض الألعاب الإلكترونية ردات فعل سريعة للمؤثرات الصوتية والبصرية التي تظهر على الشاشة مما يؤدي إلى تحسين اتخاذ القرار بسرعة وسلاسة، وفقا لوزارة الاتصالات.

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