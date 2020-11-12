طقس الجمعة.. انخفاض طارئ بدرجات الحرارة.. وأمطار رعدية على 4 مناطق

الأرصاد توضح خريطة المناطق المتأثرة
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بتقريرها عن طقس غد الجمعة، أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة مصحوب برياح نشطة تحد مدى الرؤية الأفقية على مناطق الحدود الشمالية، والجوف، وحائل ويمتد إلى أجزاء من منطقتي القصيم والرياض مع فرصة تكوُّن الضباب على تلك المناطق.
كما يُتوقع هطول أمطار رعدية، وتكوُّن الضباب على أجزاء من المنطقة الشرقية، وعلى مرتفعات جازان، وعسير، والباحة.
ووفق التقرير، يشهد البحر الأحمر رياحًا سطحية جنوبية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي، شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الأوسط والشمالي بسرعة 15-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما يشهد الخليج العربي رياحًا سطحية جنوبية شرقية إلى شرقية تتحول على الجزء الشمالي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف وحالة البحر متوسط الموج.
وفيما يلي بيان درجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة:
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