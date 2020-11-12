النسخة الخامسة.. مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل على موعد من الإثارة

أعلن نادي الإبل، اليوم الخميس، فتح باب التسجيل في مسابقات النسخة الخامسة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، من 12 حتى 19 نوفمبر الحالي، الذي ينطلق في الأول من ديسمبر المقبل، ويستمر لمدة 45 يومًا، على إيقاع منافسات فئة الفحل إنتاج لون مجاهيم، ويُختتم بمسابقة الهجيج «جميع الألوان».

وتشهد النسخة الخامسة تطويرات جديدة لمسابقات مزاين الإبل؛ حيث سيكون هناك تغيير للفئات، وإلغاء شرطي القسم، إضافة إلى الوسم لتحديد ملكية الإبل، والاكتفاء بالوثيقة النظامية (الشريحة الإلكترونية) باستثناء فئة كأس النادي.

وأوضح النادي أن الفئات الجديدة في فئة الجمل، شملت فئة بيرق المؤسس، التي قلصت إلى 80 متنًا عوضًا عن 100، باستثناء لوني الحمر والشقح. وارتفعت الأعداد في فئتي سيف الملك إلى 60 متنًا عوضًا عن 50، وشلفا ولي العهد إلى 40 عوضًا عن 30 متنًا.

وأشار إلى أن فئة الفحل وإنتاجه، رُفعت إلى 9 بكار وقعود، وتم تحديد سن الإنتاج من ثنية وأقل، مبينًا أن عدد المراكز في فئات الجمل الجديدة، تشمل 10 مراكز متوجة، و5 مراكز في فئات الفرديات: الدق، والجل، والمفاريد، والفحل، وإنتاجه.

ولفت النادي النظر إلى أن الشريحة الإلكترونية الصادرة عن وزارة البيئة والمياه والزراعة، باتت الوثيقة الوحيدة المعترف بها في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل، وإسقاط شرطي القسم والوسم باستثناء فئة كأس النادي.

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وأكمل نادي الإبل الاستعدادات لانطلاق المهرجان، ووضعت إدارته برئاسة فهد بن فلاح بن حثلين، كافة الترتيبات الصحية التي تضمن سلامة مرتادي النسخة الخامسة للمهرجان؛ إذ أكدت إدارة النادي أن سلامة الجميع تشكِّل أولوية قصوى بالنسبة إلى مسؤولي النادي.

وناشد النادي جميع المشاركين ضرورة الالتزام بالإجراءات الصحية والوقائية لعدوى فيروس كورونا المستجد، والتعاون مع الفرق الصحية التي ستكون حاضرة في أرض المهرجان على مدار الساعة.

يُذكَر أن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل يُقام بالصياهد الجنوبية للدهناء (120 كيلومترًا شمال شرق الرياض)، على مساحة تتجاوز 225 كيلومترًا مربعًا، ويحظى بمشاركة أكثر من 1800 مشارك سنويًّا، ووجود أكثر من 38 ألف متن من الإبل، وتقام فيه العديد من المسابقات؛ أبرزها المزاين وسباقات الهجن والطبع ومنافسات الهجيج.

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