«أوضاع المنطقة» تتصدر مباحثات وزير الخارجية مع نظيريه البريطاني والجنوب أفريقي

خلال اتصالين هاتفيين تناولا فيهما العلاقات التاريخية
تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية المملكة المتحدة، بحثا خلاله العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين.
كما بحث الوزيران مستجدات الأوضاع في المنطقة، ومجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
كما أجرى الأمير فيصل بن فرحان، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزيرة خارجية جمهورية جنوب أفريقيا ناليدي باندور.
وبحث الطرفان خلال الاتصال العلاقات الثنائية وسبل تعزيز أوجه التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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