مصر تدين استهداف مقر سفارة السعودية في لاهاي

أعربت جمهورية مصر العربية عن بالغ قلقها وإدانتها لإطلاق النار الذي تعرض له مقر سفارة المملكة العربية السعودية في مدينة لاهاي اليوم، وأنها تتابع ملابسات هذا الاعتداء الجبان وتثق في الإجراءات التي تتخذها السلطات الهولندية للكشف عن الجناة.

وتؤكد مصر وقوفها وتضامنها مع الشقيقة السعودية فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسلامة مواطنيها في كل مكان.

وكانت سفارة المملكة العربية السعودية لدى مملكة هولندا قد أفادت بتعرض مقر السفارة في مدينة لاهاي بمملكة هولندا، لحادث إطلاق نار جبان فجر اليوم الخميس، وقد قام رجال أمن السفارة بإبلاغ الجهات الأمنية بالحادث فور وقوعه، وتم تطويق موقعه وإغلاق الطريق المؤدي إلى السفارة، وتعزيز الإجراءات الأمنية وأخذ الأدلة الجنائية، ولم يتعرض أي من منسوبي البعثة لأي إصابات.

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وأعربت السفارة عن إدانة حكومة المملكة العربية السعودية هذا الاعتداء الجبان، مُعبِّرةً عن الشكر للسلطات الهولندية على سرعة تجاوبها لمباشرة الحادث، متطلعةً إلى كشف ملابساته ومعرفة نتائجه، وتقديم من يقف خلفه إلى العدالة، حاثةً المواطنين السعوديين في مملكة هولندا رفع مستوى الحيطة والحذر، وعدم التردد في التواصل مع السفارة عند الحاجة للمساعدة.

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