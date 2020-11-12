وكيلة الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية تزور معهد أبحاث الحج والعمرة

تم بحث سبل التعاون بين الجانبين

قامت وكيلة الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية الدكتورة العنود بنت خالد العبود بزيارة لمعهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى، في تلبية كريمة لدعوة نظيرتها بالمعهد الدكتورة سمية بنت هاشم حريري. وقد رافقتها الوكيلة المساعدة للشؤون التوجيهية والعلمية الدكتورة نورة هليل الذويبي، والوكيلة المساعدة للشؤون الإدارية والخدمية النسائية الدكتورة كاميليا محمد الدعدي، ومديرة وحدة التشريفات سلوى الوذيناني، ومديرة مكتب وكيلة الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية خلود بوصي. وجرى خلال الزيارة بحث سبل التعاون بين الوكالة التطويرية النسائية ومعهد الأبحاث، والخروج بتوصيات مثمرة لخدمة قاصدي الحرمين الشريفين، وتسهيل عمل الباحثات من قبل موظفات الوكالة. وفي ختام الزيارة كرمت عميدة شؤون الطالبات الدكتورة سارة بنت عمر الخولي، الوكيلة والوكيلات المساعدات والحاضرات، كما قُدِّم لوكيلة الرئيس العام هدية تذكارية (لوحة تصويرية من فريق المعهد بقسم الإعلام).

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