«التعاون الإسلامي» تطالب بكشف ملابسات حادث سفارة السعودية في هولندا

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، حادثة إطلاق النار على مقر سفارة المملكة العربية السعودية في مدينة لاهاي بمملكة هولندا

ودعت المنظمة إلى كشف عن ملابسات الحادث وملاحقة المعتدين وتقديمهم إلى العدالة.

وكانت سفارة المملكة العربية السعودية لدى مملكة هولندا قد أفادت بتعرض مقر السفارة في مدينة لاهاي بمملكة هولندا، لحادث إطلاق نار جبان فجر اليوم الخميس، وقد قام رجال أمن السفارة بإبلاغ الجهات الأمنية بالحادث فور وقوعه، وتم تطويق موقعه وإغلاق الطريق المؤدي إلى السفارة، وتعزيز الإجراءات الأمنية وأخذ الأدلة الجنائية، ولم يتعرض أي من منسوبي البعثة لأي إصابات.

وأعربت السفارة عن إدانة حكومة المملكة العربية السعودية هذا الاعتداء الجبان، مُعبِّرةً عن الشكر للسلطات الهولندية على سرعة تجاوبها لمباشرة الحادث، متطلعةً إلى كشف ملابساته ومعرفة نتائجه، وتقديم من يقف خلفه إلى العدالة، حاثةً المواطنين السعوديين في مملكة هولندا رفع مستوى الحيطة والحذر، وعدم التردد في التواصل مع السفارة عند الحاجة للمساعدة.

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