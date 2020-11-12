«الإعلام المرئي» تحاصر «منصات التعصب».. وضوابط صارمة لظهور «الضيوف»

أكدت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، ضرورة الالتزام باللوائح تجاه أي تجاوزات أو إساءات عبر المنصات المختلفة، التي من شأنها أن تؤجج التعصب وتُضاعف الاحتقان بين الجماهير، متوعدةً المخالف بحزمة من العقوبات الرادعة.

وأوضحت الهيئة، في بيانٍ عبر الحساب الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، اليوم الخميس: «بناءً على التنسيق والعمل المشترك لتأكيد الضوابط واللوائح المحددة والحازمة، مع الحفاظ على حق النقد وممارسته وفق المعايير المهنية الإعلامية، وما يتطلبه ذلك من مصداقية وشفافية ووضوح في الطرح والنقاش– أقرت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع عددًا من الإجراءات الخاصة للتعامل مع المخالفات والتجاوزات الإعلامية».

وأضاف البيان: «تتولى لجنة الالتزام بالهيئة، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، وبدعمٍ من وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ووزير الإعلام المُكلف؛ النظر والبت في التجاوزات وإيقاع الجزاءات بشكل عاجل».

وتابع: «تشمل العقوبات غرامات مالية تصل إلى الحد الأعلى المنصوص عليها في نظام الإعلام المرئي والمسموع، بما يتناسب مع حجم وجسامة المخالفة، كما ستُحال التجاوزات الإعلامية الداخلة ضمن اختصاصات الجهات الأخرى لاتخاذ ما يلزم».

وشددت الهيئة، بالتنسيق مع اتحاد الإعلام المرئي، على ضرورة التزام القنوات الفضائية والبرامج الرياضية، بعدم السماح بظهور أي ضيف ممن اشتُهر بوصفه إعلاميًّا، إلا بعد الحصول على عضوية الاتحاد، وتصنيف مهني من الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع.

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وأشار البيان إلى أهمية إلزام القنوات الفضائية والبرامج الرياضية، بوضع آلية محددة تطبق فورًا بما يكفل عدم تكرار الأخطاء والتجاوزات، والتعامل معها عند حدوثها، ووضع حدٍّ لكل طرح مخالف لضوابط المحتوى الإعلامي، بما في ذلك إزالة المحتوى المخالف من تسجيلات الحلقة وعدم عرضها على المنصات الرقمية.

والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، والاتحاد السعودي للإعلام الرياضي يتطلعان مع إعلان هذه الإجراءات، إلى النهوض بالإعلام الرياضي وبكل ما يُطرَح عبر منصات الإعلام المختلفة، والبُعد كل البُعد عن المهاترات والسجالات الإعلامية التي تخالف المبدأ الذي يقوم عليه الإعلام المهني، مع ضرورة الابتعاد عن كل ما يثير التعصب والاحتقان بين أفراد المجتمع، مع تأكيد حرية النقد البنَّاء دون إساءة أو تجريح.

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