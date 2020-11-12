وزراء الداخلية العرب: نقف مع السعودية بإجراءتها ضد مكافحة الإرهاب

أدانت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب الاعتداء الجبان الذي وقع في مدينة جدة، وأدى إلى إصابة شخصين بجروح.

وأكدت الأمانة العامة، في بيان لها اليوم، إدانتها وشجبها المطلق لهذا العمل الإجرامي الجبان، معربة عن أمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وأعلنت تضامنها التام ووقوفها الكامل إلى جانب المملكة في الإجراءات التي تتخذها لمواجهة الجريمة ومكافحة الإرهاب والحفاظ على أمنها واستقراراها، وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

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وكان المُتحدث الإعلامي لإمارة منطقة مكة المكرمة سلطان الدوسري، صرَّح، أمس الأربعاء، بأن الجهات الأمنية باشرت، صباح اليوم الأربعاء، حادثة اعتداء فاشل وجبان أثناء حضور القنصل الفرنسي لمناسبة في محافظة جدة، نتج عنه إصابة أحد موظفي القنصلية اليونانية ورجل أمن سعودي بإصابتين طفيفتين، وقد باشرت الجهات الأمنية التحقيقات في ذلك، ولا يزال محل المتابعة الأمنية.

وأعربت سفارات الولايات المتحدة، وفرنسا، واليونان، وإيطاليا، وبريطانيا، عن شكرها للمملكة العربية السعودية بشان جهودها حيال حادثة مقبرة جدة، وقالت سفارات الدول الخمس بالمملكة، في بيان: نشكر السعوديين الشجعان الذين بادروا بمساعدة كل من كان في موقع حادثة مقبرة جدة وندعم السعودية في ملاحقة مرتكبيه.

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