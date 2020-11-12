«تقويم التعليم» تنفذ الدراسة التقويمية على المستوى البرامجي مع جامعة تبوك

وقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي اعتماد، اليوم، عقود تنفيذ الدراسة التقويمية على المستوى البرامجي مع جامعة تبوك، بحضور رئيس الهيئة الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، ورئيس الجامعة الدكتور عبدالله مفرح الذيابي.

وتضمنت عقود تنفيذ الدراسة التقويمية على المستوى البرامجي لبرامج البكالوريوس، وعددها سبعة برامج (الطب والجراحة، دكتور صيدلي، تقنية المختبرات الطبية، الشريعة، اللغة الإنجليزية، الرياضيات، التمويل والاستثمار).

وقال رئيس جامعة تبوك، إن الهدف من توقيع هذه العقود هو نشر ثقافة الاعتماد الأكاديمي، وتحسين الأداء، ورفع المستوى والتشارك في الهيئة في عملية زرع ثقافة الاعتماد، مشيرًا إلى أن الاعتماد المؤسسي والبرامجي إضافة تعتمد على تحسين الأداء للجهات الحاصلة على الاعتماد، وتقييم أدائهاوالتأكد من وجود نظام لعملية ضمان الجودة فيها.

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وأكد أن جامعة تبوك وهيئة تقويم التعليم والتدريب بدأتا شراكة فعالة منذ التأسيس، وقد توجت العام الماضي بالحصول على الاعتماد المؤسسي لمدة سبع سنوات وهو اعتماد غير مشروط.

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