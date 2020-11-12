تدمير طائرة مفخخة اطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه المملكة

أعلنت قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة بالأجواء اليمنية اطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه المملكة ... يتبع



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