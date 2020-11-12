خيرية نجران توزع 12 ألف كمام وبرشور توعوي

نفذت الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بنجران، حملة لتوزيع 12 ألف كمام وبرشور توعوي، في إطار العمل التكاملي لمواجهة فيروس كورونا المستجد. وأوضح مدير الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بنجران عبده عطيف لـ «دوت الخليج» أن البروشورات وزعت بالتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بقرى جنوب نجران، وجميعه ليث للإنقاذ، وفريق الكشافة التابع للتعليم، ومتطوعين من كلية الصيدلة والجامعة، وشمل التوزيع الأماكن والميادين العامة، من خلال توزيع الكمامات مع برشور توعوي، عن أهمية ارتداء الكمامات والتقيد بالتعليمات، والإجراءات الوقائية للوقاية من الإصابة من فيروس كورونا، وأضاف عطيف أن التوزيع سيكون على مراحل، وفق عمل منظم، سيتم من خلاله توزيع جميع الكمامات على أحياء منطقة نجران، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة والفرق التطوعية، والتي ساهمت في مساعدة الجمعية على إنجاح خطة التوزيع داخل المنطقة.



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