مصادرة سيارة المشتبه به في اعتداء لاهاي وبدء التحقيق معه

أعلنت السلطات الهولندية أن الشرطة احتجزت رجلا على خلفية حادث إطلاق النار على سفارة السعودية في لاهاي. وقالت الشرطة في بيان «إنها اعتقلت رجلا عمره 40 عاما من مدينة زوترميير، للاشتباه بتورطه في حادث إطلاق النار على سفارة السعودية».

وأوضحت أن عملية الاعتقال نفذت قرب بيت الرجل في زوترميير، مضيفة أنها صادرت على سيارة له في إطار إجراء التحقيق، وذكرت أنها ستستجوب المشتبه به.

وسبق أن أكدت الشرطة أن مقر سفارة السعودية في لاهاي، تعرض في حوالي الساعة 06:00 لإطلاق نار دون وجود أي إصابات جراء الحادث، كما أكدت السفارة السعودية تعرضها لحادث إطلاق النار الذي لم يؤد إلى وقوع إصابات، داعية مواطني المملكة المتواجدين في هولندا إلى رفع مستوى الحيطة والحذر.