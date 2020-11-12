مصادرة سيارة المشتبه به في اعتداء لاهاي وبدء التحقيق معه

وأوضحت أن عملية الاعتقال نفذت قرب بيت الرجل في زوترميير، مضيفة أنها صادرت على سيارة له في إطار إجراء التحقيق، وذكرت أنها ستستجوب المشتبه به.
وسبق أن أكدت الشرطة أن مقر سفارة السعودية في لاهاي، تعرض في حوالي الساعة 06:00 لإطلاق نار دون وجود أي إصابات جراء الحادث، كما أكدت السفارة السعودية تعرضها لحادث إطلاق النار الذي لم يؤد إلى وقوع إصابات، داعية مواطني المملكة المتواجدين في هولندا إلى رفع مستوى الحيطة والحذر.
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