الجمارك تكمل استعداداتها لافتتاح منفذ جديدة عرعر

أكملت الجمارك السعودية استعداداتها لافتتاح منفذ جديدة عرعر «للشحن»، وذلك إثر الاتفاق على افتتاحه وفقاً لنتائج أعمال مجلس التنسيق السعودي العراقي، في دورته الرابعة التي اعتمدها ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ودولة السيد مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق.

موقع المنفذ

يقع مشروع إنشاء وتحسينات منفذ «جديدة عرعر» من الجانب السعودي ومنفذ «عرعر» من الجانب العراقي على مساحة إجمالية تبلغ مليوناً و666 ألفاً و772 متراً مربعاً، ويضم المشروع «منطقة لوجيستية» ستكون بمثابة البوابة الاقتصادية للجزء الشمالي من المملكة، والانطلاقة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية السعودية العراقية، ونحو آفاقٍ جديدة من التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية، كما سيُسهم المشروع في تيسير حركة التجارة البينية بين البلدين الشقيقين.

مكونات المشروع

يأتي من أبرز مكونات المشروع، فيما يخص منفذ «جديدة عرعر» من الجانب السعودي، إنشاء ساحة لمنطقتي الصادرات والواردات، وإعادة تأهيل ساحات المعاينة والمباني التابعة لها والمباني الأمنية، وذلك بما يتوافق مع المعايير الخاصة بتطوير بيئة العمل، وإعادة تأهيل سكن الموظفين والطريق الدولي، وتحسين المنظور البصري للمنفذ، فيما يضم الجانب العراقي إنشاء منفذ جديد ومتكامل لحركة الشحن والركاب في القدوم والمغادرة، يشمل أنظمة الفحص الإشعاعي للبضائع والشاحنات، ونظام وزن الشاحنات ومحطة كهرباء لتغذية المنفذ، ومحطة لتنقية المياه ومصرفا ومسجدا، ومستودعات وساحات انتظار للشاحنات.