السعودية اليوم / رئيس جنوب أفريقيا يعلن تمديد حالة الطوارئ الصحية في البلاد



كيب تاون 26 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 12 نوفمبر 2020 م واس

أعلن رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، عن تمديد حالة الطوارئ الصحية في بلاده حتى 15 من شهر ديسمبر المقبل.

واستعرض رامافوزا في خطاب متلفز الوضع الوبائي في بلاده ، معربًا عن أسفه لوفاة 20 ألفًا و 11 شخصًا بسبب فيروس

وحذر من التراخي في مواجهة الفيروس، مؤكدًا الحاجة إلى اتخاذ تدابير لاحتواء ارتفاع الإصابات، قائلاً إنه "من أجل ذلك نقوم بتنفيذ خطة مواجهة إعادة التفشي التي تم تطويرها بالتعاون مع فريق مختص بهذا الأمر نُشر في جنوب البلاد من قبل منظمة الصحة العالمية".

وحث رامافوسا المواطنين على توخي الحذر بشأن التجمعات مع اقتراب موسم الأعياد الشهر المقبل.

// انتهى //

19:34ت م

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كيب تاون 26 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 12 نوفمبر 2020 م واسأعلن رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، عن تمديد حالة الطوارئ الصحية في بلاده حتى 15 من شهر ديسمبر المقبل.واستعرض رامافوزا في خطاب متلفز الوضع الوبائي في بلاده ، معربًا عن أسفه لوفاة 20 ألفًا و 11 شخصًا بسبب فيروس كورونا منذ بداية هذا الوباء في جنوب أفريقيا .وحذر من التراخي في مواجهة الفيروس، مؤكدًا الحاجة إلى اتخاذ تدابير لاحتواء ارتفاع الإصابات، قائلاً إنه "من أجل ذلك نقوم بتنفيذ خطة مواجهة إعادة التفشي التي تم تطويرها بالتعاون مع فريق مختص بهذا الأمر نُشر في جنوب البلاد من قبل منظمة الصحة العالمية".وحث رامافوسا المواطنين على توخي الحذر بشأن التجمعات مع اقتراب موسم الأعياد الشهر المقبل.// انتهى //19:34ت م0174

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