السعودية اليوم / جامعة الطائف تحتفل باليوم العالمي للجودة وتكرم متميزيها عن بعد



الطائف 26 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 12 نوفمبر 2020 م واس

احتفلت جامعة الطائف، ممثلة بعمادة التطوير الجامعي، اليوم الخميس، باليوم العالمي للجودة، بحضور رئيس الجامعة الدكتور يوسف بن عبده عسيري، وبحضور وكيل الجامعة وعمداء الكليات والمنسقين المكرمين، وبمشاركة منسوبي الجامعة افتراضياً (عن بعد) .

وأكد رئيس جامعة الطائف في كلمة ألقاها خلال الاحتفال، أن الجودة رحلة مستمرة ليس لها محطات توقف، ويجب على جميع منسوبي الجامعة أن يجعلوا منها ثقافةً مجتمعيةً يغرسون معانيها وأهدافها في عقول طلابهم وطالباتهم، مؤكداً أن لأعضاء هيئة تدريس دور أساسي في ترسيخ تلك المفاهيم.

وأفاد أن الجودة والإتقان والريادة معانٍ سامية يسعى الجميع لتأصيلها في جميع أعمالهم ومؤسساتهم لما لها من قيمة كبيرة في إنجاز الأعمال بدقة متناهية".

وكرم الدكتور عسيري خلال الاحتفال الحائزين على جوائز التميز للعام الجامعي 1440-1441هـ في جهات الجامعة المختلفة، وجوائز الجودة لأفضل تقرير سنوي للعمادات وللكليات والإدارات والمراكز والجمعيات والأكاديميات، وأيضاً لأفضل تقرير برنامج، وأفضل حقيبة مقرر ومنسق مقرر على مستوى الكلية، وأفضل منسق كلية في لجان الاعتماد والتطوير، وأفضل برنامج استوفى مؤشرات الأداء، أفضل مقدم لورش الجودة والاعتماد، وأخيراً لأفضل مراجع داخلي.

// انتهى //

18:44ت م

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