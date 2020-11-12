السعودية اليوم / وكيل إمارة حائل المساعد يدشن مبادرة تشجير مشروع إسكان المنطقة



حائل 26 ربيع أول 1442هالموافق 12 نوفمبر 2020 م واس

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل , رعى كيل إمارة منطقة حائل المساعد للشؤون التنموية صالح بن صالح المطيري اليوم حفل تدشين مبادرة تشجير مشروع الإسكان بالمنطقة حائل التي ينفذها فرع وزارة الاسكان في منطقة حائل بالتعاون مع بعض القطاعات الحكومية والأهلية وبمشاركة الجمعيات والفرق التطوعية من الجنسين .

وتهدف هذه المبادرة إلى المساهمة في زيادة مساحة الأراضي الخضراء وتعزيز المشاركة المجتمعية للجهات والأفراد في تنفيذ الفرص التطوعية الإسكانية.

وفي ختام الحفل كرم وكيل إمارة منطقة حائل المساعد عدداً من الجهات الحكومية والجمعيات التطوعية المشاركة في هذه المبادرة .

// انتهى //

18:38ت م

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