السعودية اليوم / ملك البحرين يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء اللبناني المكلف



المنامة 26 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 12 نوفمبر 2020 م واس

تلقى الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري.

وأعرب رئيس الوزراء اللبناني المكلف خلال الاتصال عن تعازيه وخالص مواساته لملك البحرين في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه الله، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته.

من جانبه عبر الملك حمد بن عيسى آل خليفة عن شكره وتقديره، لمشاعر رئيس الوزراء اللبناني المعزية والمواسية في الفقيد الراحل.

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18:25ت م

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