السعودية اليوم / تعليم عنيزة يحتفي باليوم العالمي للجودة



عنيزة 26 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 12 نوفمبر 2020 م واس

احتفت إدارة التعليم بمحافظة عنيزة بمقرها اليوم ، باليوم العالمي للجودة ، الذي يوافق الـ 12 من شهر نوفمبر، ويقام هذا العام تحت عنوان "إيجاد القيمة للعميل" .

وأطلقت الإدارة عدداً من البرامج الهادفة للتعريف بوسائل الرعاية المستمرة لاحتياجات المستفيدين من الخدمات التعليمية والإدارية ، وتحقيق تطلعاتهم ومعالجة عمليات الإداء بما يتوافق مع التحليل العلمي لمستوى الرضا لديهم ، كما تم تدشين العرض الإلكتروني للمهام التنظيمية في الإدارة، والذي يقدم تغذية راجعة للمستفيدين، ويسرّع الإجراءات الإدارية.

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17:40ت م

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