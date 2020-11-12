السعودية اليوم / "إدارة العمليات وتحسينها" .. حلقة نقاش برئاسة شؤون الحرمين



مكة المكرمة 26 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 12 نوفمبر 2020 م واس

أقامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم حلقة نقاش بعنوان "إدارة العمليات وتحسينها".

وتناولت الورشة التعريف بالجودة الشاملة ومستوياتها ومقدمة عن إدارة الجودة والابتكار المؤسسي وطرق استدامة الجودة، وكذلك المفاهيم الأساسية للابتكار الموسسي، ومبادئ التميز المؤسسي ومراحل تطور إدارة الجودة الشاملة، ومعايير التميز المؤسسي ونماذج الجودة والتميز، ونظام الجودة وتعريف وتصميم وإدارة العمليات وتحديد مستوياتها، وأهمية توثيق نظام الجودة وعناصره، التعريف بالعملية وعناصرها وأطرافها وأدوارهم، والتعريف بالتحسين المستمر للعمليات.

// انتهى //

17:32ت م

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