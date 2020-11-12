السعودية | الإمارات تدين الاعتداء الجبان على السفارة السعودية في هولندا

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الإمارات تدين الاعتداء الجبان على السفارة السعودية في هولندا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل دقيقة واحدة - 7:21 مساءً, 12 نوفمبر 2020 م المناطق - واس أدانت دولة الإمارات بشدة الاعتداء الجبان الذي استهدف سفارة المملكة العربية السعودية في لاهاي بهولندا.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

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