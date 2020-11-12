باهبري لـ “المواطن” عن لقاح فايزر : فعالية ممتازة جدًا ومبشرة

2020-11-12

متابعات الخليج 365 - محمد داوود - جدة

أكد استشاري الأمراض الباطنية والمعدية الدكتور نزار باهبري، أن توصل شركة فايزر إلى لقاح لفيروس كورونا أمر مبشر بالخير، مبينًا أن التطعيم تقنية حديثة وهذا يساعدها في عمل كميات كبيرة من التطعيم في فترة وجيزة، إذ إن التطعيم لا يحتوي على فيروس حقيقي، فبالتالي بالإمكان عمل كميات للعالم بشكل كبير مما يقلل من احتمالية الأعراض الجانبية.

فعالية ممتازة:

وتابع باهبري أن: حين تكون فعالية التطعيم فوق ٩٠٪؜ فهذه فعالية ممتازة جدًا لأي تطعيم، لأن هناك تطعيمات عديدة تؤدي للحصانة في العمر ولكن وجود تطعيم لوباء كورونا يقلل من انتقاله ٩٠٪؜ ويحمي الأشخاص فهذه نتيجة ممتازة جدًا طبعًا ومبشرة وتعطي راحة نفسية للعديد من الدول وتسهل عملية التنقل في المستقبل.

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اللقاح المضاد للفيروس:

وكانت شركتا “فايزر” الأمريكية و”بيونتك” الألمانية، قد أعلنتا أن اللقاح المضاد لفيروس كورونا الذي تعملان على تطويره “فعال بنسبة 90%”، بعد التحليل الأولي لنتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية الجارية حاليًا، وهي أخيرًا قبل تقديم طلب الترخيص.

يأتي هذا الإعلان في وقت تسجل فيه إصابات فيروس كورونا زيادة كبيرة حول العالم، حيث يضطر ملايين الأشخاص في العالم للعودة إلى إجراءات الإغلاق وتزايد الأضرار التي لحقت بالاقتصاد.



