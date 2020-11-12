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النيابة : 8 محاذير أمام شركة التمويل
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكدت النيابة العامة أنه يُحظر على شركات التمويل الحاصلة على ترخيص لممارسة نشاط التمويل ومنح الائتمان ارتكاب أي سلوكيات تُخل بمشروعية المنافسة وعدالتها بين هذه الشركات، أو تؤثر على سلامة قطاع التمويل واستقراره.
وأكدت النيابة أنه يحظر على شركة التمويل ما يلي:
- مزاولة أي نشاط آخر غير التمويل.
- امتلاك منشأة تزاول نشاطًا آخر غير التمويل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
- المتاجرة في العملات أو الذهب أو المعادن النفيسة أو الأوراق المالية.
- المتاجرة في العقار.
- مزاولة تجارة الجملة أو التجزئة.
- قبول الودائع تحت الطلب.
- قبول الودائع الآجلة أو التسهيلات غير المصرفية.
- الحصول على تمويل أجنبي قصير الأجل إلا بموافقة المؤسسة.
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